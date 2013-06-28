ludmila-laks

Людмила ludmila-laks

 
52 годаРоссия/Волжский
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 дней назад
Грамотное и быстрое написание текстов

Доброго времени суток!

Предлагаю услуги по наполнению сайтов хорошим и качественным контентом. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным, потому что:

- пишу тексты ГРАМОТНО и быстро;

- работы выполняю в срок;

- легко общаюсь с заказчиком;

- очень ответственно отношусь к работе и данным обязательствам.

Виды работ: рерайт, копирайтинг, корректура текста и др.

Темы: любые.

Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
Antonina83
Антонина 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Ищу Копирайтера на постоянную основу
Очень хороший исполнитель, с задачей подойти к работе творчески, справилась отлично! С удовольствием буду работать дальше! Спасибо :)
Спасибо, сотрудничество было хорошим.
Ответный отзыв
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Тексты свадебной тематики
Людмила, спасибо за качественную работу! Тексты получились интересные, легкие и читабельные. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. :)
Наталья - очень серьезный, ответственный и доброжелательный заказчик, который четко ставит задачу, всегда корректно помогает выполнить задание максимально быстро и качественно.С ней очень приятно работать!
Ответный отзыв
kriv1979
Ксения 
39 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер
Ответственный и грамотный автор. Пишет прекрасные тексты на разнообразные тематики (туризм, экономика, автомобили, описания товаров). Работы данного автора не требуют корректировки и всегда уникальны. Рекомендую всем.
Задача поставлена четко и конкретно, все вопросы решаются быстро и доброжелательно. Работа оплачена вовремя. Очень приятно работать.Пунктуальный и платежеспособный заказчик! Спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга