Грамотное и быстрое написание текстов
Доброго времени суток!
Предлагаю услуги по наполнению сайтов хорошим и качественным контентом. Не сомневаюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным, потому что:
- пишу тексты ГРАМОТНО и быстро;
- работы выполняю в срок;
- легко общаюсь с заказчиком;
- очень ответственно отношусь к работе и данным обязательствам.
Виды работ: рерайт, копирайтинг, корректура текста и др.
Темы: любые.
Буду рада сотрудничеству!
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
10 лет назад
Очень хороший исполнитель, с задачей подойти к работе творчески, справилась отлично! С удовольствием буду работать дальше! Спасибо :)
Ответный отзыв
Спасибо, сотрудничество было хорошим.
$5
10 баллов
11 лет назад
Людмила, спасибо за качественную работу! Тексты получились интересные, легкие и читабельные. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. :)
Ответный отзыв
Наталья - очень серьезный, ответственный и доброжелательный заказчик, который четко ставит задачу, всегда корректно помогает выполнить задание максимально быстро и качественно.С ней очень приятно работать!
$1
10 баллов
11 лет назад
Ответственный и грамотный автор. Пишет прекрасные тексты на разнообразные тематики (туризм, экономика, автомобили, описания товаров). Работы данного автора не требуют корректировки и всегда уникальны. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Задача поставлена четко и конкретно, все вопросы решаются быстро и доброжелательно. Работа оплачена вовремя. Очень приятно работать.Пунктуальный и платежеспособный заказчик! Спасибо!
Копирайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга