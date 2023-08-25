Frontent Developer

Разработка сайтов и веб-приложений любой сложности

Привет!

Меня зовут Луиза, мне 27 лет. Живу в Мюнхене, Германии.

Я новенькая на weblancer, но с большим опытом в веб-разработке. Уже больше 3 лет горю своей работой.

Умею: адаптивная кроссбраузерная верстка, создание приложений и сайтов с нуля до продакшена, поддержка старого кода, интеграция API

Инструменты: React, MOBX, Vue, Vuex, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SASS, Git, Figma, Adobe Photoshop, Bootstrap, Material UI, Formik & Yup, Lodash, Datepicker, etc.

Всегда выполняю работу в срок, готова обсуждать любые пожелания и в переписке, и голосом.

Даю рекомендации.

Все правки бесплатные!

Telegram: https://t.me/luiza_luiza13

Email: [email protected]