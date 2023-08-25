Frontent Developer
Разработка сайтов и веб-приложений любой сложности
Привет!
Меня зовут Луиза, мне 27 лет. Живу в Мюнхене, Германии.
Я новенькая на weblancer, но с большим опытом в веб-разработке. Уже больше 3 лет горю своей работой.
Умею: адаптивная кроссбраузерная верстка, создание приложений и сайтов с нуля до продакшена, поддержка старого кода, интеграция API
Инструменты: React, MOBX, Vue, Vuex, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SASS, Git, Figma, Adobe Photoshop, Bootstrap, Material UI, Formik & Yup, Lodash, Datepicker, etc.
Всегда выполняю работу в срок, готова обсуждать любые пожелания и в переписке, и голосом.
Даю рекомендации.
Все правки бесплатные!
Telegram: https://t.me/luiza_luiza13
Email: [email protected]
Портфолио
- Мобильная версия веб-приложения1 просмотр
- Мобильная версия веб-приложениянет просмотров
- Создание веб-приложения для массового подбора персоналанет просмотров
- Отображение списка со сложной фильтрацией и сортировкойнет просмотров
- Создание графиков1 просмотр
- Создание сайта с нуля1 просмотр
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $200от 5 дней
#805
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#1219
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1441
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#2272
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#3849