lukich1997

Я тот специалист, которого вы искали!
Приветствую!
Меня зовут Анастасия, мне 23 года, проживаю в прекрасном городе - Санкт-Петербург.
Фрилансом я занимаюсь с конца февраля, помогу вам перевести видео в текст, оформить страницу в социальной сети и на других сайтах.
К работе подхожу ответственно и внимательно, всегда нахожусь на связи, кроме времени, когда сплю :)
Полная отчетность перед заказчиком!
Так же могу вам помочь на бесплатной основе:) Детали при личном обращении :)
Буду рада нашему сотрудничеству!
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