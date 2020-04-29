lukich1997

Я тот специалист, которого вы искали!

Приветствую!

Меня зовут Анастасия, мне 23 года, проживаю в прекрасном городе - Санкт-Петербург.

Фрилансом я занимаюсь с конца февраля, помогу вам перевести видео в текст, оформить страницу в социальной сети и на других сайтах.

К работе подхожу ответственно и внимательно, всегда нахожусь на связи, кроме времени, когда сплю :)

Полная отчетность перед заказчиком!

Так же могу вам помочь на бесплатной основе:) Детали при личном обращении :)

Буду рада нашему сотрудничеству!