lukish

Игорь Лукиш lukish

 
48 летКазахстан/Лисаковск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Лукиш Игорь Николаевич.

Женат, двое детей (сын 13 лет, доч 4 года).

Образование: Инжинер механик автомобили и автомобильное хозяйство.

В школьные годы с супругой учились в художественной школе.

Владею: CorelDraw, FlashMX (ActionScript), основы HTML

С августа 2006 г. подрабатываю программистом на детском портале теремок http://www.teremoc.ru/index.php

HTML
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vronskiy
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Flash игра
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