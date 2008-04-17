Лукиш Игорь Николаевич.
Женат, двое детей (сын 13 лет, доч 4 года).
Образование: Инжинер механик автомобили и автомобильное хозяйство.
В школьные годы с супругой учились в художественной школе.
Владею: CorelDraw, FlashMX (ActionScript), основы HTML
С августа 2006 г. подрабатываю программистом на детском портале теремок http://www.teremoc.ru/index.php
Портфолио
- Долматинец217 просмотров
- Производственно Хозяйственное Объединение182 просмотра
- Курачка ряба700 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
16 лет назад
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