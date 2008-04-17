Лукиш Игорь Николаевич.

Женат, двое детей (сын 13 лет, доч 4 года).

Образование: Инжинер механик автомобили и автомобильное хозяйство.

В школьные годы с супругой учились в художественной школе.

Владею: CorelDraw, FlashMX (ActionScript), основы HTML

С августа 2006 г. подрабатываю программистом на детском портале теремок http://www.teremoc.ru/index.php