lumeroom

Диля lumeroom

 
21 годКазахстан/Нур-Султан
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Уникальный стиль для каждого

Дизайнер интерьера и архитектор

Меня зову Диля, работаю в сфере строительства более 2х лет. Занимаюсь проектированием комфортного и красивого жилья, буду рада помочь вам в создании визуализаций и рабочих чертежей.

Работаю в таких программах как: 3Ds max, Archicad, Photoshop, CorelDraw.

Примеры работ можете посмотреть ниже)

Состав рабочего проекта:

  • Обмерный план до перепланировки

  • План демонтируемых конструкций

  • План монтируемых конструкций

  • Обмерный план после планировки

  • План расстановки мебели

  • План расстановки сантехники

  • План напольных покрытий

  • План размещения теплых полов

  • План потолков

  • План расстановки приборов освещения

  • План привязки освещения

  • План маркировки освещения

  • Спецификации освещения

  • План расстановки электрики

  • Отделочный план, спецификации по элементам отделки

  • Развертки по стенам

  • Визуализации всех помещений

  • Альбомы с визуализациями и чертежами по завершению всех работ

CorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop