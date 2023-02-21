Дизайнер интерьера и архитектор
Меня зову Диля, работаю в сфере строительства более 2х лет. Занимаюсь проектированием комфортного и красивого жилья, буду рада помочь вам в создании визуализаций и рабочих чертежей.
Работаю в таких программах как: 3Ds max, Archicad, Photoshop, CorelDraw.
Примеры работ можете посмотреть ниже)
Состав рабочего проекта:
Обмерный план до перепланировки
План демонтируемых конструкций
План монтируемых конструкций
Обмерный план после планировки
План расстановки мебели
План расстановки сантехники
План напольных покрытий
План размещения теплых полов
План потолков
План расстановки приборов освещения
План привязки освещения
План маркировки освещения
Спецификации освещения
План расстановки электрики
Отделочный план, спецификации по элементам отделки
Развертки по стенам
Визуализации всех помещений
Альбомы с визуализациями и чертежами по завершению всех работ
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