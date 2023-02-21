Уникальный стиль для каждого

Дизайнер интерьера и архитектор

Меня зову Диля, работаю в сфере строительства более 2х лет. Занимаюсь проектированием комфортного и красивого жилья, буду рада помочь вам в создании визуализаций и рабочих чертежей.

Работаю в таких программах как: 3Ds max, Archicad, Photoshop, CorelDraw.

Примеры работ можете посмотреть ниже)

Состав рабочего проекта: