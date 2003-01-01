Работа с переводом, написанием текстов и так далее. Отдаю свою гарантию и качество заказчику!
Привет! Рад тебя видеть на своём аккаунте!
Тут я помогаю людям с различного рода заданиями.
Хорошо владею несколькими языками!
Английский, Польский. Немного знаю Немецкий. Украинский и русский - мои родные языки.
Имею большой опыт в переводах, рерайтинге и другой работе.
Так же немного могу помочь с написанием статей. Постоянно прокачиваю свои скилы. Чтобы быть вам ещё полезнее.
В работе всегда отдан результату!
Стараюсь выполнить как можно быстрее и так как нужно именно тебе.
Подстраиваюсь под желание и видение заказчика.
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процент рекомендаций
#1227
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Перевод текста с русского на польский4 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Все добре
Ответный отзыв
Добре