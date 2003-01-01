lunDeLine

Никита Арбеков lunDeLine

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Работа с переводом, написанием текстов и так далее. Отдаю свою гарантию и качество заказчику!

Привет! Рад тебя видеть на своём аккаунте!

Тут я помогаю людям с различного рода заданиями.

Хорошо владею несколькими языками!

Английский, Польский. Немного знаю Немецкий. Украинский и русский - мои родные языки.

Имею большой опыт в переводах, рерайтинге и другой работе.

Так же немного могу помочь с написанием статей. Постоянно прокачиваю свои скилы. Чтобы быть вам ещё полезнее.

В работе всегда отдан результату!

Стараюсь выполнить как можно быстрее и так как нужно именно тебе.

Подстраиваюсь под желание и видение заказчика.

#76Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1227
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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