Работа с переводом, написанием текстов и так далее. Отдаю свою гарантию и качество заказчику!

Привет! Рад тебя видеть на своём аккаунте!

Тут я помогаю людям с различного рода заданиями.

Хорошо владею несколькими языками!

Английский, Польский. Немного знаю Немецкий. Украинский и русский - мои родные языки.

Имею большой опыт в переводах, рерайтинге и другой работе.

Так же немного могу помочь с написанием статей. Постоянно прокачиваю свои скилы. Чтобы быть вам ещё полезнее.

В работе всегда отдан результату!

Стараюсь выполнить как можно быстрее и так как нужно именно тебе.

Подстраиваюсь под желание и видение заказчика.