Разработаю образовательные программы ДПО и ПО (по профстандартам) быстро.

П.с. есть в наличии уже разработанные программы (ПП, ПК и ППЗ) по рабочим специальностям, и программы дополнительного профессионального образования (ПП и ПК) по направлениям: педагогика, соц.работа, ГМУ, менеджмент, охрана труда, ЖКХ и т.д. Продам.