lunan

Анна lunan

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Разработаю образовательные программы ДПО и ПО (по профстандартам) быстро.

П.с. есть в наличии уже разработанные программы (ПП, ПК и ППЗ)  по рабочим специальностям, и программы дополнительного профессионального образования (ПП и ПК) по направлениям: педагогика, соц.работа, ГМУ, менеджмент, охрана труда, ЖКХ и т.д. Продам.

  • Разработка УМК для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

    Разработка учебно-методических комплектов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология, география, информатика, английский язык, история, обществознание. Или возможно есть готовый контент. Цена договорная.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка образовательного контента для дистанционных курсов.

    Разработка образовательного контента для дистанционныхкурсов (лекционный материал, учебно-методические пособия, практические задания, контрольные вопросы и т.д.) по направлениям: Социальное обслуживание и защита населения, Конфликтология, Медиация в организациях, Социология, Управление персоналом, Кадровое дело, Бухгалтерия, Управление проектами, Антикоррупционноепротиводействие, Государственное и муниципальное ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад