Разработка учебно-методических комплектов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология, география, информатика, английский язык, история, обществознание. Или возможно есть готовый контент. Цена договорная.
Разработаю образовательные программы ДПО и ПО (по профстандартам) быстро.
П.с. есть в наличии уже разработанные программы (ПП, ПК и ППЗ) по рабочим специальностям, и программы дополнительного профессионального образования (ПП и ПК) по направлениям: педагогика, соц.работа, ГМУ, менеджмент, охрана труда, ЖКХ и т.д. Продам.
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка образовательного контента для дистанционныхкурсов (лекционный материал, учебно-методические пособия, практические задания, контрольные вопросы и т.д.) по направлениям: Социальное обслуживание и защита населения, Конфликтология, Медиация в организациях, Социология, Управление персоналом, Кадровое дело, Бухгалтерия, Управление проектами, Антикоррупционноепротиводействие, Государственное и муниципальное ...Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт9 лет назад