Давайте знакомиться)
Мне 29 лет, проживаю в славном городе Санкт-Петербурге уже несколько лет.
Так уж получилось, что после долгих поисков нормальной стабильной работы решил перейти на фриланс, чему теперь очень рад, потому что могу проводить больше времени с семьей и не тратить часы на дорогу до рабочего места.
💪Что умею делать
За плечами имею большой опыт работы по администрированию производств в управляющей должности, которые способствовали освоению новых навыков и программ
- предметная фотосъемка в студии и "в полях"
- любые манипуляции с фотографиями в Adobe Photoshop (ретушь, компоновка, индивидуальная обработка и тд)
- разработка и доработка неофициальной 1С (на удаленке) и УНФ 1С с курированием 1С-программиста
- интеграции модулей в МойСклад, а так же настройка работы в нем
- интеграция 1С и Мой Склад в CRM-систему (предпочтительно CRM-Retail, amoCRM и Битрикс24)
- наполнение сайта
Хобби есть у всех
И я не исключение: давно занимаюсь музыкой (вот уже больше 20 лет), но помимо нее интересны и живопись, и архитектура со скульптурой, и конечно же литература и кино
Выбор есть всегда
Но если вашим выбором буду я, то гарантирую:
- выполнение работы в установленные сроки
- всегда быть на связи
- что вам захочется оставить положительный отзыв
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