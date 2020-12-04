Давайте знакомиться)

Так уж получилось, что после долгих поисков нормальной стабильной работы решил перейти на фриланс, чему теперь очень рад, потому что могу проводить больше времени с семьей и не тратить часы на дорогу до рабочего места.

💪Что умею делать

предметная фотосъемка в студии и "в полях"

любые манипуляции с фотографиями в Adobe Photoshop (ретушь, компоновка, индивидуальная обработка и тд)

разработка и доработка неофициальной 1С (на удаленке) и УНФ 1С с курированием 1С-программиста

интеграции модулей в МойСклад, а так же настройка работы в нем

интеграция 1С и Мой Склад в CRM-систему (предпочтительно CRM-Retail, amoCRM и Битрикс24)

наполнение сайта

﻿﻿Хобби есть у всех

И я не исключение: давно занимаюсь музыкой (вот уже больше 20 лет), но помимо нее интересны и живопись, и архитектура со скульптурой, и конечно же литература и кино

Выбор есть всегда