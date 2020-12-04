lunang

Павел lunang

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Давайте знакомиться)

Мне 29 лет, проживаю в славном городе Санкт-Петербурге уже несколько лет.

Так уж получилось, что после долгих поисков нормальной стабильной работы решил перейти на фриланс, чему теперь очень рад, потому что могу проводить больше времени с семьей и не тратить часы на дорогу до рабочего места.

💪Что умею делать

За плечами имею большой опыт работы по администрированию производств в управляющей должности, которые способствовали освоению новых навыков и программ

  • предметная фотосъемка в студии и "в полях"
  • любые манипуляции с фотографиями в Adobe Photoshop (ретушь, компоновка, индивидуальная обработка и тд)
  • разработка и доработка неофициальной 1С (на удаленке) и УНФ 1С с курированием 1С-программиста
  • интеграции модулей в МойСклад, а так же настройка работы в нем
  • интеграция 1С и Мой Склад в CRM-систему (предпочтительно CRM-Retail, amoCRM  и Битрикс24)
  • наполнение сайта

﻿﻿Хобби есть у всех

И я не исключение: давно занимаюсь музыкой (вот уже больше 20 лет), но помимо нее интересны и живопись, и архитектура со скульптурой, и конечно же литература и кино

Выбор есть всегда

Но если вашим выбором буду я, то гарантирую:

  • выполнение работы в установленные сроки
  • всегда быть на связи
  • что вам захочется оставить положительный отзыв