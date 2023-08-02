Имя: Данил
Контактная информация: 0679249927, [email protected]
Краткое введение:
Я опытный фронтенд разработчик с широким набором навыков, включая HTML, CSS, JavaScript, БЭМ jQuery, Vue.js, Node.js, PHP, адаптивную веб-разработку и Gulp. С моими навыками и знаниями, я стремлюсь создавать качественные и удобные пользовательские интерфейсы, сосредотачиваясь на пользовательском опыте и функциональности.
Опыт работы:
Должность: Фронтенд разработчик
Описание работы:
Разработка и поддержка пользовательского интерфейса для веб-приложений с использованием HTML, CSS, JavaScript, jQuery и Vue.js.
Интеграция с серверными API с использованием Node.js и PHP.
Создание адаптивного дизайна для обеспечения оптимального отображения на различных устройствах.
Участие в процессе разработки, от планирования и дизайна до тестирования и развертывания.
Навыки:
HTML
CSS
JavaScript
jQuery
Vue.js
Node.js
PHP
Адаптивная веб-разработка
Gulp
БЭМ
Проекты:
Дополнительная информация:
Отличные аналитические и проблемно-ориентированные навыки.
Способность эффективно работать как в команде, так и самостоятельно.
Желание постоянно обучаться и быть в курсе последних тенденций в области фронтенд разработки.
Портфолио
- HTML, CSSнет просмотров
- HTML, CSS, JSнет просмотров
- HTML, CSS, JS, АДАПТИВнет просмотров
- HTML, CSS , АДАПТИВнет просмотров
- HTML, CSS, JS , JQuery, АДАПТИВнет просмотров
- BOOTSTRAPнет просмотров
- HTML CSS АДАПТИВнет просмотров