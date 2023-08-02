Я опытный фронтенд разработчик с широким набором навыков, включая HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Vue.js, Node.js, PHP, Figma, адаптивную верстку

Имя: Данил

Контактная информация: 0679249927, [email protected]

Краткое введение:

Я опытный фронтенд разработчик с широким набором навыков, включая HTML, CSS, JavaScript, БЭМ jQuery, Vue.js, Node.js, PHP, адаптивную веб-разработку и Gulp. С моими навыками и знаниями, я стремлюсь создавать качественные и удобные пользовательские интерфейсы, сосредотачиваясь на пользовательском опыте и функциональности.

Опыт работы:

Должность: Фронтенд разработчик

Описание работы:

Разработка и поддержка пользовательского интерфейса для веб-приложений с использованием HTML, CSS, JavaScript, jQuery и Vue.js.

Интеграция с серверными API с использованием Node.js и PHP.

Создание адаптивного дизайна для обеспечения оптимального отображения на различных устройствах.

Участие в процессе разработки, от планирования и дизайна до тестирования и развертывания.

Навыки:

HTML

CSS

JavaScript

jQuery

Vue.js

Node.js

PHP

Адаптивная веб-разработка

Gulp

БЭМ

Проекты:

https://github.com/bel1semoo

Дополнительная информация:

Отличные аналитические и проблемно-ориентированные навыки.

Способность эффективно работать как в команде, так и самостоятельно.

Желание постоянно обучаться и быть в курсе последних тенденций в области фронтенд разработки.