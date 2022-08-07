Копирайтинг, рерайтинг, перевод и редактирование текстов, сделаю для вас любые виды презентации, напишу реферат, придумаю название и подобное =)
Высшее образование, достаточно неплохой опыт в написания текстов, создания различных презентаций. и т.п. Так же красиво пишу стихи, песни. С меня грамотность, адекватность, быстрое выполнения работы, дружеская атмосфера в общении с клиентами)
Контрольные, Задачи и Тесты
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$2/час
от $2от 3 часов
#44
Нейминг и Слоганы
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$2/час
от $2от 3 часов
#185
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#264
Стихи, Песни и Проза
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$5/час
от $5от 3 часов
#283
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$7/час
от $7от 1 дня
#318
Редактирование и Корректура
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$2/час
от $2от 1 дня
#693
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#2174