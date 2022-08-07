Копирайтинг, рерайтинг, перевод и редактирование текстов, сделаю для вас любые виды презентации, напишу реферат, придумаю название и подобное =)

Высшее образование, достаточно неплохой опыт в написания текстов, создания различных презентаций. и т.п. Так же красиво пишу стихи, песни. С меня грамотность, адекватность, быстрое выполнения работы, дружеская атмосфера в общении с клиентами)