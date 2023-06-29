lykich_odessa

Программист на Python, PHP и Javascript, а также разработчик и верстальщик сайтов

ЗАГАЛЬНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ:

Останнім часом (протягом 2-ї половини 2022 року) мені вдалося підготувати близько трьох десятків об'ємних навчальних статей у сфері програмування на Python.

Починаючи з 2015 року з метою удосконалення впровадження та популяризації відкритих даних та електронних послуг я також:

Крім того, за останні десятиліття (починаючи з 2008 року) я розробив та реалізував за рахунок грантів понад 20 соціально-економічних проектів, у рамках яких мною було з нуля створено щонайменше 10 сайтів. Також з 2018 року з метою популяризації відкритих даних та соціально-орієнтованих HGO я під ключ створив ще не менше 7 сайтів.

Більш детальну інформацію про мої особисті досягнення можна знайти у відповідному резюме.

ПРОЕКТИ, ЯКІ Я РЕАЛІЗОВАВ ЗА ОСТАННІ ДЕКІЛЬКА РОКІВ:

ПЗ "Менеджер форматорів"

з листопада 2019 по вересень 2020

Створене мною програмне забезпечення "Менеджер форматорів" насамперед призначене для максимальної автоматизації та спрощення роботи розпорядників інформації у сфері формування та оприлюднення відкритих даних.

Шаблони таблиць (Форматор) для стандартизації наборів відкритих даних

з січня 2019 по лютий 2020

Форматори - це спеціальні документи Google, сформовані по вже існуючим шаблонам таблиць, розроблених на основі офіційних рекомендацій щодо оприлюднення наборів даних. Форматори розширюють функціональність вищеназваних шаблонів таблиць, дозволяють усунути типові помилки при внесенні даних у таблиці, а також полегшують внесення цих даних за рахунок заздалегідь асоційованої або один раз введеної інформації.

ПЗ для парсингу даних про електронні послуги, розміщені на порталі КМУ

з січня до лютого 2019

Це програмне забезпечення було розроблено з метою збирання даних про номенклатуру існуючих електронних послуг та оформлення їх опису у вигляді єдиного профайлу для подальшого комплексного аналізу.

ПЗ для парсингу паспортів житлових будинків м. Києва

з грудня 2018 по січень 2019

Це програмне забезпечення було розроблене для парсингу паспортів житлових будинків міста Києва за для формування з цих паспортів наборів відкритих даних, які надалі мали розміщуватися на відповідних регіональних Web-ресурсах.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО СЕБЕ:

Впровадження принципів відкритості уряду США у роботу українських структур влади

Видання: Вісник проекту "Навчальні програми професійного зростання" USAID (Україна), 27 квітня 2017