Верстка и Программирование (доработка) сайта в 1С Битрикс Необходима верстка, программирование и доработка уже существующего сайта в 1С Битрикс. По готовому дизайну и тех заданию необходимо создать на сайте раздел «Работа» Тех. задание ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима верстка, программирование и доработка уже существующего сайта в 1С Битрикс. По готовому дизайну и тех заданию необходимо создать на сайте раздел «Новости» Тех. задание в приложении. Сроки и цену определяете Вы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима верстка, программирование и доработка уже существующего сайта в 1С Битрикс. По готовому дизайну и тех заданию необходимо создать на сайте разделы : · Создание раздела «Новости» · Создание Раздела «Работа» · Создание Раздела ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад