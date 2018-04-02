lysak_anko

Анна lysak_anko

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Контент-менеджер

Навыки:

  • Работа с сайтами на базе WordPress и Joomla
  • Базовые знания html
  • Работа в Photoshop
  • Ведение страниц соц. сетей (вк, инста, фб)
  • Перевод текстов с английского языка
  • Копирайт текстов
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Отзывы заказчиков

natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Рерайт с предоставлением исходников с минимумом требований к текстам
Анна, отлична справилась с поставленной задачей. Тексты написаны грамотно и в срок. Спасибо за сотрудничество!
Работать с Натальей комфортно. Задачи и срок сдачи поставлены четко, всегда можно обратиться за помощью, приятная в общении и что самое важное для работодателя - адекватна. Очень рекомендую работать с ней, не пожалеете.
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