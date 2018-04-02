Контент-менеджер
Навыки:
- Работа с сайтами на базе WordPress и Joomla
- Базовые знания html
- Работа в Photoshop
- Ведение страниц соц. сетей (вк, инста, фб)
- Перевод текстов с английского языка
- Копирайт текстов
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Анна, отлична справилась с поставленной задачей. Тексты написаны грамотно и в срок. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Работать с Натальей комфортно. Задачи и срок сдачи поставлены четко, всегда можно обратиться за помощью, приятная в общении и что самое важное для работодателя - адекватна. Очень рекомендую работать с ней, не пожалеете.