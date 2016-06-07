Добрый день!

Профессиональные навыки:

Целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность, стрессоустойчивость, готовность к обучению и повышению квалификации, не конфликтная, легко вливаюсь в новый коллектив, без вредных привычек. Закончила Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова, специальность дизайн, тема дипломной работы: "Разработка дизайна макета детской книги" - оценка "отлично" , проходила преддипломную практику в издательстве "Марка"- оценка "отлично". Буду продолжать обучение в МГУТУ имени Разумовского, факультет графического дизайна, поступила на вечернюю форму обучения, для совмещения с работой. Большое желание работать и совершенствоваться в данной сфере.

Так же занимаюсь фотографией, организовываю фото проекты, фото встречи, занимаюсь рисунком и живописью.

Знание графических программ и программ верстки, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe InDesign, умение рисовать от руки, создание дизайн-макетов печатной продукции, редактирование и ретушь фотографий.

Работа с изображениями: