Профессиональные навыки:
Целеустремленность, коммуникабельность, пунктуальность, стрессоустойчивость, готовность к обучению и повышению квалификации, не конфликтная, легко вливаюсь в новый коллектив, без вредных привычек. Закончила Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова, специальность дизайн, тема дипломной работы: "Разработка дизайна макета детской книги" - оценка "отлично" , проходила преддипломную практику в издательстве "Марка"- оценка "отлично". Буду продолжать обучение в МГУТУ имени Разумовского, факультет графического дизайна, поступила на вечернюю форму обучения, для совмещения с работой. Большое желание работать и совершенствоваться в данной сфере.
Так же занимаюсь фотографией, организовываю фото проекты, фото встречи, занимаюсь рисунком и живописью.
Знание графических программ и программ верстки, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe InDesign, умение рисовать от руки, создание дизайн-макетов печатной продукции, редактирование и ретушь фотографий.
Работа с изображениями:
- Кадрирование и выравнивание перспективы;
- Светокоррекция и цветокоррекция;
- Ретушь, художественная ретушь;
- Обтравка (отделение от фона);
- Фотомонтаж и коллажирование;
- Реставрация фото;
- Имитация фото (под холст,карандаш, рисунок маслом), спецэффекты;
И многое, многое другое!