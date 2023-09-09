Печатаю тексты в программе Word.

Перепечатка текста включает в себя: вывод информации с картинок аудио и видео, и других источников. Печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов. Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов.

При сотрудничестве со мной Вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, так же можете высказать их.