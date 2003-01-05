Тестировщик сайтов / ПО

-Напишу тест-кейсы и чек-листы

-Протестирую ваш сайт, игру или десктопное приложение

-Выполню нужные наборы тестов

-Качество тестирования гарантирую

-Не нарушаю сроки работы

________________________________________________________

Почта для связи:

Telegram: https://t.me/MihailTG / @MihailTG

Whatsapp: +7 951 729 51 58

Почта: [email protected]

________________________________________________________

- web тестирование

- desktop тестирование

- тестирование на мобильных устройствах

- функциональное тестирование

- регрессионное тестирование

- тестирование юзабилити

________________________________________________________

Окружение смартфона: Android

Desktop устройства: Windows 10, Ubuntu 20.04

а так любые ОС, что можно поставить на виртуальную машину

________________________________________________________

- баг трекеры: jira, также все остальные, они +- одну и ту же функцию выполняют

________________________________________________________

Другие инструменты:

- Postman

- HTML5

- CSS3

- Python 3 + selenium web driver + beutiful soup + стандартные библотеки

- Testlink

------------------------------------------------------------------------------------------------

Оформление документации и всей отчетности по желанию заказчика.

Оплата обсуждается.