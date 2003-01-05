-Напишу тест-кейсы и чек-листы
-Протестирую ваш сайт, игру или десктопное приложение
-Выполню нужные наборы тестов
-Качество тестирования гарантирую
-Не нарушаю сроки работы
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Почта для связи:
Telegram: https://t.me/MihailTG / @MihailTG
Whatsapp: +7 951 729 51 58
Почта: [email protected]
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- web тестирование
- desktop тестирование
- тестирование на мобильных устройствах
- функциональное тестирование
- регрессионное тестирование
- тестирование юзабилити
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Окружение смартфона: Android
Desktop устройства: Windows 10, Ubuntu 20.04
а так любые ОС, что можно поставить на виртуальную машину
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- баг трекеры: jira, также все остальные, они +- одну и ту же функцию выполняют
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Другие инструменты:
- Postman
- HTML5
- CSS3
- Python 3 + selenium web driver + beutiful soup + стандартные библотеки
- Testlink
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Оформление документации и всей отчетности по желанию заказчика.
Оплата обсуждается.
Портфолио
- Тестировщик ПО, сайтов86 просмотров