Программирование JAVA, C#, PL/SQL

Образование

Севастопольский национальный технический университет (г. Севастополь)

(2003-2008 годы)

Кафедра: Автоматики и вычислительной техники.

Факультет: Информационные системы.

Присвоено звание: специалист (Инженер – системотехник ).

Опыт работы

Старший специалист управления развития главных банковских систем и электронных каналов.

Май 2013 – Июль 2014(1 год 2 месяца)

«Раффайзен банк Аваль»

Департамент развития банковских IT систем (JAVA, PL/SQL разработчик)

В функциональные обязанности входило:

1. Разработка, сопровождение и доработка JAVA EE SE приложений.

2. Написание, доработка JAVA веб сервисов.

3. Проектирование архитектурных решений для банковских систем.

4. Оптимизация работы ранее реализованных JAVA приложений.

5. Разработка, сопровождение, доработка PL/SQL приложений.

6. Архитектурное проектирование PL/SQL приложений.

7. Оптимизация PL/SQL кода.

8. Написание сопроводительной документации.

9. Работа с системой версионности в SVN.

10. Командная разработка сложных систем.

11. Работа в системе JIRA.

12. Тестирование и отладка реализованного кода.

13. Работа с базами данных MySQL, SQLite.

14. Сопровождение нескольких C++ приложений.

15. Работа в средах Eclipse, NetBeans IDE, IntelliJ IDEA.

16. Работа с внутренней системой service desk.

Специалист IT

Июнь 2011 – Май 2013 (1 год 11 месяцев)

«Новус-Украина»

Торговля/retail

Для автоматизации работы программного обеспечения серверов, пользовательских компьютеров были реализованы следующие проекты:

1. Приложение для поиска, выборки пользовательских данных из Active Directory

(Язык программирования C#, среда разработки Visual Studio 2008).

2. Скрипты по автоматизации работы служб Windows, бэкапирования баз данных, контроль свободного дискового пространства.

3. Приложение по контролю состояния процессов на серверах Windows (Рассылка почты с данными о свободном пространстве, размере баз данных, активных процессах операционной системы). Язык программирования C#, среда разработки Visual Studio 2008.

4. Приложение контроля сервисов Windows 2003/2008, также мониторинга сетевых подключений к серверам, с удаленным управлением через WEB интерфейс.

(Visual Studio 2008 C# + SQlite). Сервер Ubuntu 10.04 для работы веб интерфейса управления (PHP+MySQL).

5. Обновление файлов пользовательских отчетов на компьютерах пользователей.

6. Был переделан скрипт разработчиков для синхронизации времени на кассовом ПО.

7. Служба windows XP/7 для автоматического распространения по сети пакетов инсталляторов обновления на пользовательские компьютеры. Бесплатный FTP сервер для хранения файлов обновлений + служба Windows (Visual Studio 2008, C#), копирующая при наличии обновлений их на компьютеры.

8. Доработка приложения для проведения инвентаризаций (Delphi 7 + MSSQL2005/2008).

9. Написание вспомогательного программного обеспечения для автоматизации добавления пользователей, присвоение им ролей. Базы данных MSSQL2005/2008 (Visual Studio 2008, C#).

10. Написание SQL скриптов выборки данных, автоматизации работы MSSQL баз данных.

11. Тестирование программного обеспечения.

Также имеется опыт системного администрирования:

1. Администрирование Active Directory.

2. Администрирование серверов компании Windows2003/2008 R2.

3. Установка, настройка серверов баз данных:MSSQL2005/2008, MySQL, Oracle.

4. Администрирование (Установка, настройка) веб серверов: Ubuntu 10.04.

5. Администрирование серверов видео наблюдения.

6. Поддержка пользователей - HelpDesk/ ServiceDesk.

7. Организация удаленного доступа к серверам (Windows 2003/2008 - Terminal Services), также VPN подключение.

8. Установка, настройка и администрирование 1С 8.1.

9. Разворачивание служб и их конфигурирование Windows 2003/2008, Ubuntu: DNS, DHCP,

File Services, Print Services, Samba server.

10. Работа с активным и пассивным сетевым оборудованием (сетевые коммутаторы, маршрутизаторы).

11. Виртуализация: VmWare, OpenVZ, Hyper-V.

12. Установка, обслуживание пользовательских ПК: операционные системы Windows XP/7.

13. Планирование и организация процессов создания резервных копий данных на серверах.

14. Восстановление пользовательских данных, восстановление работы операционных систем Windows XP/7, миграция на другое компьютерное аппаратное обеспечение Windows 7.

15. Составление справочной и сопроводительной документации для пользователей.

16. Написание T-SQL запросов для обслуживания и мониторинга торговых баз данных.

Инженер – программист

Сентябрь 2009 – Май 2011 (1 год 8 месяцев)

«Экспромт»

Торговля / retail, Услуги, разработка ПО

1. Проектирование структуры базы данных, функционала, выбор платформы работы

системы и реализации информационно - рекламной торговой системы (Ubuntu 10.04, MySQL, PHP, MONO).

2. Ведение переговоров с разработчиками, координация работ по разработке информационно – рекламной системы.

3. Доработка, правка кода рекламной системы (PHP, Java Scripts, MySQL).

4. Интеграция рекламной торговой системы с 1С предприятием 7.7.

5. Написание сопроводительной документации.

6. Разработка внутреннего портала компании (MYSQL,PHP).

7. Программирование контроллеров, для автоматизации процессов на собственном производстве (C++).

8. Тестирование программного обеспечения.

Системное администрирование:

1. Установка и администрирование серверов предприятия (Ubuntu 10.04 (сервер информационно – рекламной системы, FTP, Print Server Samba), Microsoft Windows 2003/2008).

2. Установка и администрирование веб сервера(lamp) – MySQL+PHP.

3. Администрирование серверов 1СПредприятие 7.7 (более 4).

4. Заключение договоров на предоставление услуг связи, закупка торгового и организационного оборудования, покупка лицензий программного обеспечения. Контроль закупок оборудования.

5. Обслуживание видео web серверов предприятия.

6. Настройка, обслуживание сетевого оборудования (маршрутизаторы, WI-FI точки доступа, ADSL модемы): D-Link, Belkin, Zyxel.

7. Установка и сопровождение пользовательского программного обеспечения.

8. Организация сетевой безопасности предприятия (программные фаерволы COMODO, Outpost Free Firewall). Фильтрация сетевого трафика средствами маршрутизаторов.

9. Установка и сопровождение антивирусного ПО: Symantec Endpoint Protection, NOD32

(сервера и пользовательские компьютеры).

10. Проектирование, сборка и конфигурирование аппаратной платформы для торговой информационно – рекламной системы.

11. Разворачивание информационно – рекламной системы.

12. Администрирование баз данных: MySQL, 1C 7.7.

Монтажник компьютерных сетей

Март 2007 – Ноябрь 2007 (9 месяцев)

«Pro100r»

Компьютерные сети

1. Прокладка и подключение компьютерных сетей;

2. Ремонт сопровождение компьютерных сетей;

3. Поддержка пользователей.

Владение языками

Английский – средний (свободное чтение технической документации)

Русский - родной

Украинский - свободно

Курсы, тренинги, сертификаты

Web component development with Servlet and JSP technologies (Киев)

Год окончания 2013

O11gDPU: Develop PL/SQL Program Units (Киев)

Год окончания 2013

Oracle Database Administrator (Киев)

Год окончания 2012

Дополнительная информация

Фриланс проекты:

1. Разработка приложения: «Учет нормативно-правовых актов в области таможенного законодательства, актуальных для Воркутинского таможенного поста».Visual Studio 2010, C#, база данных MSSQL 2008. Написание интерфейса, организация взаимодействия с базой данных, написание SQL запросов.

2. Программа перехвата нажатия клавиш клавиатуры (Windows XP/7). Язык программирования C#.

3. Программа захвата видео с веб камеры и запись аудио с микрофона компьютера. Есть возможность записи по расписанию. Программа срыта от пользователя. Visual Studio 2010, С#.

4. Клиент – серверное приложение обмена данными между компьютерами. Visual Studio 2008, C#.

5. Шаблон сайта для игрового портала. PHP, база данных MySQL.

6. Программа сбора информации по активным сетевым подключениям к компьютеру пользователя. Visual Studio 2008, С#.

7. Программа шифрования и дешифровки данных RSA. Язык программирования С#.

8. Программа сжатия wav файлов. Язык программирования C#.

9. Клиент - серверное приложение скрытой передачи данных по сети. Язык программирования С++. Среда-Borland C++ 6.0.

10. Приложения и базы данных «Автосалон», «Аптека». Язык программирования C#, базы данных MSSQL2008.

11. . Процедуры SQL для автоматической загрузки данных в базу MSSQL2005 (загрузка XML данных, контроль поступления новых данных).

12. Клиент-серверный чат. Сервер ведет и обслуживает базу данных пользователей

(MS SQL). Язык программирования С++. Среда-Borland C++ 6.0.

13. Пользовательская программа шифрования текстовой информации "(ГОСТ 28147-89).

Язык программирования С++. Среда-Borland C++ 6.0.

14. Пользовательское приложение по сжатию данных (метод Хафмена). Язык программирования С++. Среда-Borland C++ 6.0.

15. Система социологических опросов. Параметры: возможность составления анкет для социологических опросов, генерация таблиц и графических диаграмм по вопросам анкетирования, собственная файловая база данных. Язык программирования С++. Среда разработки Borland C++ 6.0.

16. Программа воспроизведения мультимедия данных: видео, аудио файлов, CD аудио дисков. Среда разработки Delphi 6.0.

17. Сайт http://gelio-plast.com.ua. Хостин и администрирование.

18. База данных «Аптека». Borland Delphi 7 + Microsoft SQL.

19. База данных «Документооборот предприятия». C# база данных MS SQL 2008 Server.

Профессиональные навыки

Языки программирования: JAVA (SWING, Servlet, JSP), PL/SQL, С++,PHP (HTML), Delphi, Visual C++ 6.0, C# (.NET Framework 3.5, 4.0), CSS.

• Разработка JAVA веб сервисов.

• Операционные системы (установка и администрирование): Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/7/2008, Linux (Debian,RedHat,Suse,Ubuntu).

• Администрирование баз данных: ORACLE, MSSQL 2005/2008, MySQL.

• Языки написания запросов к базам данных: SQL, MySQL ,

• Имею навыки программирования на языках: Pascal, Lisp, Prolog, Assembler. Среды разработки: Borland C++ 6.0,Microsoft Visual Studio 2005/2008, Adobe Dreamweaver CS3, Eclipse и др.

Математические и проектировочные пакеты: MatCad 6.0, MatLab 6.0, VHDL, UML, NetSim, boson 4, GPSS и др.

Имею навыки работы со следующими библиотеками программирования - WinPCap, OpenGL.

• Программы удаленного администрирования: Team Viewer, VNC Viewer, RAdmin.

• Настройка мини АТС: Panasonic.

• Маршрутизаторы, сетевые коммутаторы : D-Link, Belkin, Zyxel.

• Платы видеонаблюдения : GV-600, GV-800, Avidis Spotter 16.64.

• Прокладка, обслуживание, настройка компьютерных сетей.

• Обслуживание, настройка активного и пассивного сетевого оборудования.

• Виртуализация: VMWare, HyperV.