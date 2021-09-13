Графический дизайнер

Всем привет! Я занимаюсь графическим дизайном уже около трёх лет. В моем портфолио проекты из разных сфер и категорий. Я работала над многостраничным журналом, листовками, визитками, плакатами и баннерами. Так же я разрабатывала логотипы и креативы для социальных сетей. Помимо этого мне нравится делать stop - motion анимацию для социальных сетей брендов. Я готова работать быстро и эффективной над поставленной задачей, создавая продуманный, актуальный и вневременной дизайн.