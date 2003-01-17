Мультимедийный дизайнер (Multimedia Designer)

Привет, меня зовут Эля, я начинающий мультимедийный дизайнер, живу в Латвии и учусь там же.

Учусь я на последнем курсе ( 4 ) мультимедийного дизайнера.

У моей профессии есть плюс, у нее нет ограничений в плане создания дизайна, и многое другое.

Могу предложить свои услуги по созданию; Логотип, дизайн сайта, видео монтаж, баннеры, визитки, обработка фотографий, и многое другое связанное с дизайном.

Программы которыми пользуюсь;

Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, Adobe Premiere Pro, Blender, SketchUp.