macha_1318

Мария Козлова macha_1318

 
27 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Создатель самых лучших сайтов в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net. И делаю это хорошо, чего скрывать. Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.
Сделаю классный дизайн сайта или интернет-магазин, продающий landing page!

Примеры моих работ

 

https://mdsk-dom.ru/

https://mishka-shop.com/catalog/televizory-xiaomi/

https://grafika-art.space/

https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/

https://www.smokershop.ru/elyektronnyye-sigaryety/

 

Дизайн сайта
Портфолио