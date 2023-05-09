Создатель самых лучших сайтов в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net. И делаю это хорошо, чего скрывать. Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.
Сделаю классный дизайн сайта или интернет-магазин, продающий landing page!
Примеры моих работ
https://mishka-shop.com/catalog/televizory-xiaomi/
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/
https://www.smokershop.ru/elyektronnyye-sigaryety/
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Авиационный сайт1 просмотр
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