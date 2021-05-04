mad-pillow

Дмитрий mad-pillow

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Гарантированно качественная верстка сайтов любой сложности

Более двух лет предоставляю услуги по верстке сайтов на HTML5, CSS3, JavaScript.

Основные навыки:

  • HTML5, CSS3, ванильный JavaScript;
  • Верстка лендинг и многостраничных сайтов;
  • Верстка по методологии БЭМ;
  • Верстка с соблюдением стандартов W3C;
  • LESS / SCSS;
  • Адаптивная / Резиновая верстка;
  • Простой, читабельный, аккуратный, логически продуманный код;
  • А также flexbox, grid, GIT ...
Основные принципы в работе:

  • Работу выполняю в срок или не беру вообще. Третьего не дано;
  • Обеспечиваю постоянный контакт с клиентом;
  • Поддерживаю доброжелательное общение с клиентом;
  • Работаю по принципу "желание клиента - закон";
  • Выполняю любые правки после сдачи работы до ее финальной приемки;
  • Предоставляю гарантию 14 дней.