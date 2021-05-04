mad-pillow

Гарантированно качественная верстка сайтов любой сложности

Более двух лет предоставляю услуги по верстке сайтов на HTML5, CSS3, JavaScript.

Основные навыки:

HTML5, CSS3, ванильный JavaScript;

Верстка лендинг и многостраничных сайтов;

Верстка по методологии БЭМ;

Верстка с соблюдением стандартов W3C;

LESS / SCSS;

Адаптивная / Резиновая верстка;

Простой, читабельный, аккуратный, логически продуманный код;

А также flexbox, grid, GIT ...