mad-pillow

Гарантированно качественная верстка сайтов любой сложности
Более двух лет предоставляю услуги по верстке сайтов на HTML5, CSS3, JavaScript.
Основные навыки:
- HTML5, CSS3, ванильный JavaScript;
- Верстка лендинг и многостраничных сайтов;
- Верстка по методологии БЭМ;
- Верстка с соблюдением стандартов W3C;
- LESS / SCSS;
- Адаптивная / Резиновая верстка;
- Простой, читабельный, аккуратный, логически продуманный код;
- А также flexbox, grid, GIT ...
- Работу выполняю в срок или не беру вообще. Третьего не дано;
- Обеспечиваю постоянный контакт с клиентом;
- Поддерживаю доброжелательное общение с клиентом;
- Работаю по принципу "желание клиента - закон";
- Выполняю любые правки после сдачи работы до ее финальной приемки;
- Предоставляю гарантию 14 дней.