Здравствуйте!
Меня зовут Виталий. Я занимаюсь разработкой дизайна для WEB.
Могу изготовить для вас:
- Логотип
- Дизайн сайта, макеты
- Статичные и гиф-анимированные баннеры
- Кнопки, иконки, фавиконы
- Графические элементы.
- 3d графика
Работаю без предоплаты (в зависимости от стоимости проекта), всегда довожу работу до полного утверждения заказчиком.
Четкие расценки представить сложно, все зависит от объема работы и сложности исполнения. Могу заверить, что работаю ОЧЕНЬ НЕ ДОРОГО, но бесплатный труд меня не интересует.
Работаю только с платежными системами WebMoney:
Z264173460894
R322102994880
U146139326560
и Яндекс деньги:
41001366097341
Портфолио
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- Без названия100 просмотров
- 3D_Max#4157 просмотров
- 3D_Max#1142 просмотра
- 3D_Max#2132 просмотра
- 3D_Max#3137 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$90
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!