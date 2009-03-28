Здравствуйте!

Меня зовут Виталий. Я занимаюсь разработкой дизайна для WEB.

Могу изготовить для вас:

- Логотип

- Дизайн сайта, макеты

- Статичные и гиф-анимированные баннеры

- Кнопки, иконки, фавиконы

- Графические элементы.

- 3d графика

Работаю без предоплаты (в зависимости от стоимости проекта), всегда довожу работу до полного утверждения заказчиком.

Четкие расценки представить сложно, все зависит от объема работы и сложности исполнения. Могу заверить, что работаю ОЧЕНЬ НЕ ДОРОГО, но бесплатный труд меня не интересует.

Работаю только с платежными системами WebMoney:

Z264173460894

R322102994880

U146139326560

и Яндекс деньги:

41001366097341