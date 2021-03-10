madin_group

Маргарита madin_group

 
29 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный дизайн интерьера, 3Д визуализация, рабочая документация к проекту.

Мы проектируем жилые помещения любого типа, от смарт квартир до частных коттеджей. Учитывая все поставленные задачи и ваши пожелания мы создаем самобытный и максимально эргономичный дизайн вашего жилья

Вы получаете:

  • - Варианты планировочных решений
  • - Фотореалистичные 3D визуализации помещений
  • - Пакет рабочей документации, необходимой для реализации

Перечень рабочей документации:

  • 1. Обмерочный план
  • 2. План демонтажа
  • 3. План монтажа. Спецификация помещений
  • 4. Ведомость дверных проемов
  • 5. План расстановки мебели и оборудования
  • 6. Схема водоснабжения и канализации
  • 7. План внутреннего электроснабжения
  • 8. План расстановки осветительного оборудования
  • 9. План привязки осветительного оборудования
  • 10. План потолков, потолочные сечения
  • 11. План напольных покрытий, пироги полов
  • 12. План теплых полов и отопительного оборудования
  • 13. Схема вентиляции и кондиционирования
  • 14. План отделки стен
  • 15. Развертки стен всех помещений
  • 16. Развертки стен санузлов с раскладой плитки
  • 17. Ведомость отделочных материалов и элементов интерьера
E-mail: [email protected]
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Интерьеры и Экстерьеры
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