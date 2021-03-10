Профессиональный дизайн интерьера, 3Д визуализация, рабочая документация к проекту.

Мы проектируем жилые помещения любого типа, от смарт квартир до частных коттеджей. Учитывая все поставленные задачи и ваши пожелания мы создаем самобытный и максимально эргономичный дизайн вашего жилья

Вы получаете:

- Варианты планировочных решений

- Фотореалистичные 3D визуализации помещений

- Пакет рабочей документации, необходимой для реализации

Перечень рабочей документации: