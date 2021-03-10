Профессиональный дизайн интерьера, 3Д визуализация, рабочая документация к проекту.
Мы проектируем жилые помещения любого типа, от смарт квартир до частных коттеджей. Учитывая все поставленные задачи и ваши пожелания мы создаем самобытный и максимально эргономичный дизайн вашего жилья
Вы получаете:
- - Варианты планировочных решений
- - Фотореалистичные 3D визуализации помещений
- - Пакет рабочей документации, необходимой для реализации
Перечень рабочей документации:
- 1. Обмерочный план
- 2. План демонтажа
- 3. План монтажа. Спецификация помещений
- 4. Ведомость дверных проемов
- 5. План расстановки мебели и оборудования
- 6. Схема водоснабжения и канализации
- 7. План внутреннего электроснабжения
- 8. План расстановки осветительного оборудования
- 9. План привязки осветительного оборудования
- 10. План потолков, потолочные сечения
- 11. План напольных покрытий, пироги полов
- 12. План теплых полов и отопительного оборудования
- 13. Схема вентиляции и кондиционирования
- 14. План отделки стен
- 15. Развертки стен всех помещений
- 16. Развертки стен санузлов с раскладой плитки
- 17. Ведомость отделочных материалов и элементов интерьера
Портфолио
- Elegance160 просмотров
- Deep color127 просмотров
- Purple104 просмотра
- Pure space126 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$2/час
от $50от 2 дней
#129