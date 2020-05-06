Копирайтер/писатель с опытом работы

Приветствую! Меня зовут Мадина, я из столицы Казахстана. В моем портфолио несколько десятков статей на различные тематики (бизнес, экономика, финансы, психология, лайфхаки, ЗОЖ, уход за собой, косметика, одежда/мода/стиль, фитнес), а также заметки и наброски, которые я хочу использовать для своей книги. Моими клиентами были местные, т.е. казахстанские компании (малый и средний бизнес), а также мой работодатель, международная корпорация. Кстати, в настоящее время я нахожусь в отпуске.

У меня диплом финансиста с отличием.

Свободно владею русским и английским языками.

Буду рада помочь Вам!