maestrogudini

"То, что мы знаем, — ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. " ©Пьер-Симон Лаплас
Легко и быстро парсинг с любых веб-сайтов.
♥ Множество технологий за плечами: requests, BeautifulSoup4, lxml, selenium и прочее на языке Python.
♦ Данные в любом формате: json, csv, xls и другое.
♣ Есть дополнительные опции: анализ, сортировка и структурирование информации.
♠ Моя философия:
"Мы обязаны сделать это тяжёлое дело… Вернее, лёгкое дело. Вернее, среднее, вернее, средне тяжёлое с примесью трудных моментов лёгкого дела… " ©Губка Боб Квадратные Штаны
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