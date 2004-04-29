maestrogudini

"То, что мы знаем, — ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно. " ©Пьер-Симон Лаплас

Легко и быстро парсинг с любых веб-сайтов.

♥ Множество технологий за плечами: requests, BeautifulSoup4, lxml, selenium и прочее на языке Python.

♦ Данные в любом формате: json, csv, xls и другое.

♣ Есть дополнительные опции: анализ, сортировка и структурирование информации.

♠ Моя философия:

"﻿Мы обязаны сделать это тяжёлое дело… Вернее, лёгкое дело. Вернее, среднее, вернее, средне тяжёлое с примесью ﻿трудных моментов лёгкого дела… " ©Губка Боб Квадратные Штаны

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