UX/UI и веб-дизайнер
сайт - oleksandrpohrebnyi.com
Креативный UX/UI и веб-дизайнер
Опыт работы больше 3 лет.
Готов выполнить именно то что нужно Вам!
Всегда на связи (Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger, Skype, Email и другие)
Найдем общий язык.
Работаю в: Figma, Photoshop, Illustrator
Выполняю:
- Дизайн сайтов (landing page, интернет магазин, корпоративный и другие)
- Логотипы (Креативные и интересные)
- Креативы (Соц сети, баннеры)
- Полиграфия (Визитки, буклеты, флаеры)
Постоянно готов к диалогу.
Я буду слышать и предлагать.
Портфолио
- Дизайн сайта фешн бутика24 просмотра
- Магазин одежды35 просмотров
- Дизайн промо сайта27 просмотров
- Дизайн концепция корпоративного сайта35 просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 1 дня
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