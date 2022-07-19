UX/UI и веб-дизайнер

сайт - oleksandrpohrebnyi.com

Креативный UX/UI и веб-дизайнер

Опыт работы больше 3 лет.

Готов выполнить именно то что нужно Вам!

Всегда на связи (Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger, Skype, Email и другие)

Найдем общий язык.

Работаю в: Figma, Photoshop, Illustrator

Выполняю:

- Дизайн сайтов (landing page, интернет магазин, корпоративный и другие)

- Логотипы (Креативные и интересные)

- Креативы (Соц сети, баннеры)

- Полиграфия (Визитки, буклеты, флаеры)

Постоянно готов к диалогу.

Я буду слышать и предлагать.