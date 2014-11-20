Magento разработчики

ООО «Мейджин» – молодая, целеустремленная компания, основанная в г. Казань, Россия, при непосредственной поддержки Института информационных технологий (Казанского Государственного Энергетического Университета).

Благодаря тесному сотрудничеству с одним из ведущий Университетов страны, нам удалось наладить качественную работу и на сегодняшний день мы создаем блестящие интернет-магазины, использующие платформу Magento.