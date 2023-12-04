magerkocs

Максим magerkocs

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Монтаж видео/цветокоррекция/работа с анимацией/создание лого для бренда

Привет! Меня зовут Максим и я хочу предложить Вам свои услуги:

  1. Монтаж видео из исходных материалов заказчика/с нуля по ключевым словам ТЗ.

  2. Создание лого для Вашего бренда или бизнеса.

  3. Коррекция готовых видео, работа с переходами, анимациями, динамикой, текстом и цветокоррекцией.

  4. Интеграция субтитров к Вашему ролику.

Небольшой пример моих работ - веду канал в tiktok о мобильных и компьютерных играх: https://www.tiktok.com/@merkogames