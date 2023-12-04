Монтаж видео/цветокоррекция/работа с анимацией/создание лого для бренда
Привет! Меня зовут Максим и я хочу предложить Вам свои услуги:
Монтаж видео из исходных материалов заказчика/с нуля по ключевым словам ТЗ.
Создание лого для Вашего бренда или бизнеса.
Коррекция готовых видео, работа с переходами, анимациями, динамикой, текстом и цветокоррекцией.
Интеграция субтитров к Вашему ролику.
Небольшой пример моих работ - веду канал в tiktok о мобильных и компьютерных играх: https://www.tiktok.com/@merkogames