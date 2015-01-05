Юридические услуги

Юрист 3 класса. Составление договоров, претензий, исков и иных правовых документов. Написание статей, выступлений, сочинений, рефератов, курсовых и дипломных работ. Консультации в областях гражданского, уголовного, семейного, предпринимательского, трудового права, гражданского, арбитражного и уголовного процессов. Защита прав потребителей, помощь в решении вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью. Навыки работы с правовыми документами, законами и иными нормативно-правовыми актами. Имеется опыт работы в судебных органах, прокуратуре, налоговой инспекции, Роспотребнадзоре. Дополнительные знания: англосаксонская и романогерманская правовые системы, римское право, история России и зарубежных стран, международное право, география, латинский язык, литература.