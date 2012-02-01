Заканчивал в 2008 году физ-тех Сумского государственного университета. С тех пор занимаюсь копирайтингом. Писал на самые разные темы: от постельного белья до спортивного питания.
Цена договорная.
В день пишу от 6 до 10 тыс. символов.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Очень быстро выполненная работа! Постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
За все время сотрудничества с этим заказчиком только положительные впечатления. Всем фрилансерам рекомендую!