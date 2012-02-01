magnat86

Александр Задесенец magnat86

 
37 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Заканчивал в 2008 году физ-тех Сумского государственного университета. С тех пор занимаюсь копирайтингом. Писал на самые разные темы: от постельного белья до спортивного питания. 

Цена договорная.

В день пишу от 6 до 10 тыс. символов.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями
Очень быстро выполненная работа! Постоянно на связи. Рекомендую!
За все время сотрудничества с этим заказчиком только положительные впечатления. Всем фрилансерам рекомендую!
Ответный отзыв