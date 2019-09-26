Парсинг любых сайтов, соц. сетей. БД 2gis.ru, написание шаблонов под Zennoposter. Постеры. Регеры.

К вашим услугам парсинг различного рода информации, как контента , так и фото, видео (обсуждается в индивидуальном порядке):

1. Парсинг контентных сайтов, блог сервисов

2. Парсинг групп, пользователей (Facebook, Ok.ru, VK и других)

3. Парсинг 2ГИС

4. Парсинг блог

5. Парсинг с предварительной авторизацией, яакс и др.

6. Парсинг (сбор) ключевых слов для сайта через Key Collector

7. Парсинг интернет магазинов (Заголовок, описание, фото, цена, теги, харектеристики, категории)

Отчет в формате .csv, xls, xlsx, txt по нужным вам критериям, например, для быстрого импорта на свой сайт.

В арсенале большое количество покупных программ для парсинга + свои наработки.