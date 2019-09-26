!!!Задание для тех, кто знает как обойти защиту инстаграм на регистрацию, т.к. много разных регеров, но после нажатия на кнопку регистрация, соц. сеть не дает создать аккаунт!!! Требуется создать автоматический регистратор аккаунтов ...
Парсинг любых сайтов, соц. сетей. БД 2gis.ru, написание шаблонов под Zennoposter. Постеры. Регеры.
К вашим услугам парсинг различного рода информации, как контента , так и фото, видео (обсуждается в индивидуальном порядке):
1. Парсинг контентных сайтов, блог сервисов
2. Парсинг групп, пользователей (Facebook, Ok.ru, VK и других)
3. Парсинг 2ГИС
4. Парсинг блог
5. Парсинг с предварительной авторизацией, яакс и др.
6. Парсинг (сбор) ключевых слов для сайта через Key Collector
7. Парсинг интернет магазинов (Заголовок, описание, фото, цена, теги, харектеристики, категории)
Отчет в формате .csv, xls, xlsx, txt по нужным вам критериям, например, для быстрого импорта на свой сайт.
В арсенале большое количество покупных программ для парсинга + свои наработки.
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад