Максим, 24 года, Беларусь.

Какие навыки я имею? Могу написать положительный или отрицательный отзыв, на абсолютно любой сайт. Сделаю логотип, могу переводить текста с английского на русский язык. Так же умею делать презентации, доклады и рефераты (имел хороший опыт с этим). Готов к более сложным заказам, чтобы толкать себя в развитие. Дайте знать что нужно сделать, и до какого определённого времени нужно сделать. И всё зависит конечно же от цены. Для отметки, я беру от 6 - 11$ за свою любую работу. Считаю это хорошей услугой. Но иногда можно и ниже (зависит от самого задания). Если будут какие - либо ошибки с моей стороны, или с Вашей, то надеюсь мы сможем найти общий язык.