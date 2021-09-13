Продающие сайты на Tilda | Веб-дизайн

Я разрабатываю продающие и красивые сайты, продуманные с точки зрения маркетинга, функциональности и удобства.

Моя задача - сделать сайт именно под вашу целевую аудиторию, максимально донести смыслы и концепцию вашей компании или бренда.

- Работаю на Tilda, Wix, Figma

- ИП, любая форма оплаты, договор

- Неограниченное количество правок: работаю, пока результат не будет устраивать вас полностью!

- Никаких скучных брифов и шаблонных ТЗ, только индивидуальная работа с каждым заказчиком

- Работаю в паре с копирайтером: будут эффективные, вовлекающие и грамотные тексты

- Месяц бесплатной поддержки по завершении работы

- Легкое управление сайтом, записываю видеоинструкцию по завершении работы и остаюсь на связи

Пишите, предложу конкретные идеи!