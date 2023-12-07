makarimooov

Данияр Макаримов makarimooov

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

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Архитектура зданий
нет отзывов
$60/час
от $160от 2 дней
#291
Озвучивание
нет отзывов
$20/час
от $65от 1 дня
#535
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
#605
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#1494
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $65от 1 дня
#1855