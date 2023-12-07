Портфолио
- Озвучка для рекламы, видео-роликов и тд4 просмотра
- Фирменный стиль для магазина кроссовок2 просмотра
- Оформление аккаунта магазина мебелинет просмотров
- Обновленный логотип мебельного магазинанет просмотров
- Создание логотипа для Тур Агенстванет просмотров
- Редизайн логотипа строительной компаниинет просмотров
- Оформление карточек товара Amazonнет просмотров
- Редизайн логотипа для магазина массажных пистолетовнет просмотров
- Оформление Stories в социальных сетяхнет просмотров
- Создание фирменного стиля для домашней кондитерскойнет просмотров
- Создание логотипа для строительной краскинет просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$60/час
от $160от 2 дней
#291
Озвучивание
нет отзывов
$20/час
от $65от 1 дня
#535
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
#605
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#1494
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $65от 1 дня
#1855