makarin-ilya

Переводчик и Бэкенд программист
Занимаюсь переводом текстов различного уровня сложности 2017 год
Закончил языковую школу в Москве №1599
Отчислился с третьего курса МГУ по причине релокации .
Уровень знания английского языка - C2.
Уровень знания китайского языка - B1.
Занимался репетиторством для подготовки школьников к ЕГЭ по русскому и китайскому языкам.
Знание JS и PHP
Интегрирую искусственный интеллект в Вашу программу .
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной для получения дополнительной информации и назначения интервью.
Я против войны в Украине!