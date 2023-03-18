makarin-ilya

Илья makarin-ilya

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводчик и Бэкенд программист

Занимаюсь переводом текстов различного уровня сложности 2017 год
Закончил языковую школу в Москве №1599
Отчислился с третьего курса МГУ по причине релокации .
Уровень знания английского языка - C2.
Уровень знания китайского языка - B1.
Занимался репетиторством для подготовки школьников к ЕГЭ по русскому и китайскому языкам.
Знание JS и PHP
Интегрирую искусственный интеллект в Вашу программу .
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной для получения дополнительной информации и назначения интервью.