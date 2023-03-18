makarin-ilya

Переводчик и Бэкенд программист

Занимаюсь переводом текстов различного уровня сложности 2017 год

Закончил языковую школу в Москве №1599

Отчислился с третьего курса МГУ по причине релокации .

Уровень знания английского языка - C2.

Уровень знания китайского языка - B1.

Занимался репетиторством для подготовки школьников к ЕГЭ по русскому и китайскому языкам.

Знание JS и PHP

Интегрирую искусственный интеллект в Вашу программу .

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