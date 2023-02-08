Опытный внештатный Копирайтер со свободным владение Украинского , Польского , Английского , Русского языка

Уважаемые Менеджеры по найму!

Я пишу , чтобы подать заявку на внештатную позицию копирайтера на вашей платформе .Имея 1-летний опыт работы в этой сфере , я уверен в своей способности предоставлять высококачественный и привлекательный контент на Английском , Польском, Украинском , Русском языках.

У меня есть глубокое понимание синтаксиса грамматики в каждом из этих языков, а так же острый взгляд на детали. Я могу переводить сложные идеи в четкие и кратким копии.

В моих предыдущих ролях я работал над целым рядом проектов , от описания продуктов до статей в блогах и кампаний по электронной почте. У меня есть опыт написания в различных стилях и тонах, и я могу адаптировать свое письмо к потребностям каждого проекта .

Я очень мотивированный человек, который знает что делает ! Я стремлюсь выполнять работу которая превосходит ожидания моих клиентов.

Спасибо, что рассмотрели мою заявку . Я с нетерпением жду возможности привнести свои навыки и опыт.

Искрение Ваш Копирайтер:

Голубничий Максим

(makasik)