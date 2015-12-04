Качественный графический и веб-дизайн, разработка сайтов под ключ, 3D визуализация, 3D max
Привет! Это наш профиль. Почему наш, и кто мы?
Мы это несколько грамотных ребят: web-программист, дизайнер, 3D - визуализатор, ещё один граф.дизайнер, фотограф-оператор, рерайтер-копирайтер объединились, сбросились и открыли маленький офис в г.Одесса.
Мы такие же фрилансеры как другие, только работаем сообща, помогаем друг-другу решаем вместе поставленные задачи, поэтому доверенные нам проекты мы выполняем быстро и всегда в срок.
Наш принцип и кредо: делай сейчас! откуда и название MakeNow.
Обращайтесь будем рады сотрудничеству.
ps/ Качество и сроки - как у студии, цены как у фрилансера!
Интерьеры и Экстерьеры
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$7/час
от $150от 3 дней
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