Качественный графический и веб-дизайн, разработка сайтов под ключ, 3D визуализация, 3D max

Привет! Это наш профиль. Почему наш, и кто мы?

Мы это несколько грамотных ребят: web-программист, дизайнер, 3D - визуализатор, ещё один граф.дизайнер, фотограф-оператор, рерайтер-копирайтер объединились, сбросились и открыли маленький офис в г.Одесса.

Мы такие же фрилансеры как другие, только работаем сообща, помогаем друг-другу решаем вместе поставленные задачи, поэтому доверенные нам проекты мы выполняем быстро и всегда в срок.

Наш принцип и кредо: делай сейчас! откуда и название MakeNow.

Обращайтесь будем рады сотрудничеству.

ps/ Качество и сроки - как у студии, цены как у фрилансера!