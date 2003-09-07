makeshka_03

Гафар makeshka_03

 
20 летКазахстан/Актау
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Хорошему разработчику, вроде меня)) важно качество продукта, остальное всего лишь формальности&#128513;

Итак. Меня зовут Гафар(да ладно).

Я являюсь студентом университета имени Есенова. Разработкой занимаюсь два года.

Зачастую я сосредоточен на разработке сайтов под wordpress. Опыт работы в этой области, а также в frontend разработке само собой имеется. Также занимаюсь веб-дизайном.

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