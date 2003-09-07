Хорошему разработчику, вроде меня)) важно качество продукта, остальное всего лишь формальности😁

Итак. Меня зовут Гафар(да ладно).

Я являюсь студентом университета имени Есенова. Разработкой занимаюсь два года.

Зачастую я сосредоточен на разработке сайтов под wordpress. Опыт работы в этой области, а также в frontend разработке само собой имеется. Также занимаюсь веб-дизайном.