Хорошему разработчику, вроде меня)) важно качество продукта, остальное всего лишь формальности😁
Итак. Меня зовут Гафар(да ладно).
Я являюсь студентом университета имени Есенова. Разработкой занимаюсь два года.
Зачастую я сосредоточен на разработке сайтов под wordpress. Опыт работы в этой области, а также в frontend разработке само собой имеется. Также занимаюсь веб-дизайном.
Портфолио
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