Графический дизайнер
Уникальный продукт прямо в ваши руки.
Занимаюсь графическим дизайном.
-бумажные носители (визитки, баннеры, листовки, флаеры)
-логотипы
-фирменный стиль
Высокое качество, короткие сроки.
Мои контакты:
Скайп: live:.cid.7ef48fa374f5d57b
Телеграмм: makoveevfit
Почта: [email protected]
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Портфолио
- ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ98 просмотров
- ЛОГОТИПЫ90 просмотров
- БАННЕРЫ89 просмотров
- БРОШЮРЫ И БУКЛЕТЫ114 просмотров
- Landing page67 просмотров
- Логотип66 просмотров
- Баннер67 просмотров
- Баннер75 просмотров
- Баннер69 просмотров
- Brendbook73 просмотра
- Фирменный стиль "Creative"83 просмотра
- Фирменный стиль "Capital"74 просмотра