makoveevfit

Александр makoveevfit

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер

Уникальный продукт прямо в ваши руки.

Занимаюсь графическим дизайном.

-бумажные носители (визитки, баннеры, листовки, флаеры)

-логотипы

-фирменный стиль

Высокое качество, короткие сроки.

Мои контакты:

Скайп: live:.cid.7ef48fa374f5d57b

Телеграмм: makoveevfit

Почта: [email protected]

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