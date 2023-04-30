Сергій makoviisergiimakoviisergii
45 летУкраина/Николаев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Front-end розробник
Я вмію створювати красиві та функціональні веб-сторінки, що працюють швидко та ефективно.
Основні навички:
HTML5 та CSS3, JavaScript, jQuery
Мої здібності у розробці сайтів включають розробку зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, що покращує користувацький досвід. Я вмію створювати адаптивні веб-сайти, які будуть працювати на різних пристроях та в різних браузерах.
Крім того, я можу забезпечити семантичне розміщення контенту вашого сайту, що поліпшить його показники у пошукових системах.
Я прагну до постійного вдосконалення та розвитку моїх навичок та завжди готовий вивчати нові технології та інструменти для поліпшення своєї роботи.
Портфолио
- Voloshkaнет просмотров
- Сocktailsнет просмотров
- ICE CREAMнет просмотров
- Web-studioнет просмотров
HTML-верстка
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$5/час
от $70от 3 дней
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