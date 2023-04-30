Front-end розробник

Я вмію створювати красиві та функціональні веб-сторінки, що працюють швидко та ефективно.

Основні навички:

HTML5 та CSS3, JavaScript, jQuery

Мої здібності у розробці сайтів включають розробку зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, що покращує користувацький досвід. Я вмію створювати адаптивні веб-сайти, які будуть працювати на різних пристроях та в різних браузерах.

Крім того, я можу забезпечити семантичне розміщення контенту вашого сайту, що поліпшить його показники у пошукових системах.

Я прагну до постійного вдосконалення та розвитку моїх навичок та завжди готовий вивчати нові технології та інструменти для поліпшення своєї роботи.