makovskikirill

UX/UI Designer - создание сайтов, лендинговых страниц; - проведение UX количественных и качественных исследований (ЦА, конкурентов, анализ user flow, создание протоперсон, гипотез, составление CJM, A/B тестирование), - умение использовать Auto Layout, Constraints, Variants, - знание гайдлайнов, владение типографикой, колористикой, - работа с библиотеками компонентов и дизайн-системами, - разработка кликабельных прототипов, - владею Figма, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda, Canva

Я против войны в Украине !