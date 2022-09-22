makovskikirill

UX/UI Designer
- создание сайтов, лендинговых страниц;
- проведение UX количественных и качественных исследований (ЦА, конкурентов, анализ user flow, создание протоперсон, гипотез, составление CJM, A/B тестирование),
- умение использовать Auto Layout, Constraints, Variants,
- знание гайдлайнов, владение типографикой, колористикой,
- работа с библиотеками компонентов и дизайн-системами,
- разработка кликабельных прототипов,
- владею Figма, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda, Canva
Я против войны в Украине!