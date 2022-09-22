makovskikirill

Кирилл makovskikirill

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UX/UI Designer

- создание сайтов, лендинговых страниц;

- проведение UX количественных и качественных исследований (ЦА, конкурентов, анализ user flow, создание протоперсон, гипотез, составление CJM, A/B тестирование),

- умение использовать Auto Layout, Constraints, Variants,

- знание гайдлайнов, владение типографикой, колористикой,

- работа с библиотеками компонентов и дизайн-системами,

- разработка кликабельных прототипов,

- владею Figма, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda, Canva