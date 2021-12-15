Помощь в Вэб-разработке

В сфере IT с 2017 года. Основное направление Web, далее проекты легкие проекты на C# имел небольшое знакомство с JAVA. В Web разработки работаю с CMS Opencart, Wordpress реже Joomla, совсем редко Modx revo. В основном задачи по готовым проектам: добавить, убрать, починить, завершить, но если очень нужно можно поднять что-то с нуля.

Всегда на связи. Без сюрпризов и волшебства. Работа строго по ТЗ для Вашего же комфорта.

Буду рад видеть Вас в ряду моих счастливых клиентов!