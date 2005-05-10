Привіт.
Мене звуть Максим. Я фрілансер-початківець з невеликою командою амбітних та відповідальних розробників, які беруться за будь-які, навіть найскладніші завдання. Ми представляємо високу якість, розумні ціни, підтримку та прозорість.
Хоча ми тільки на початку нашого шляху, ми вже досягаємо висот. І я впевнений в одному - ви будете повністю задоволені виконаною роботою.
Портфолио
- Halifax central library logosнет просмотров
- Forcastнет просмотров
- Дизайн додатку для кав'ярнінет просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
$7/час
от $100от 4 дней
#1270
HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $50от 3 дней
#4042