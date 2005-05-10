maks_kkrs

Макс maks_kkrs

 
19 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Привіт.

Мене звуть Максим. Я фрілансер-початківець з невеликою командою амбітних та відповідальних розробників, які беруться за будь-які, навіть найскладніші завдання. Ми представляємо високу якість, розумні ціни, підтримку та прозорість.

Хоча ми тільки на початку нашого шляху, ми вже досягаємо висот. І я впевнений в одному - ви будете повністю задоволені виконаною роботою.

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