Максим Клименко maksim_klimenkomaksim_klimenko
36 летУкраина/Бердянск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Контекстная и таргетированная реклама
Добрый день!
Меня зовут Максим, я digital-маркетолог!
С 2015 года я оказываю услуги в сфере digital–маркетинга
Чем занимался?
настройкой, сопровождением и оптимизацией рекламных кампании в Google Ads и Яндекс Директ
Google Ads:
- Товарная реклама
- Поиск
- Стандартных и динамический ремаркетинг
- Контектно-медийная сеть
- Реклама на YouTube
- Текстово-графические объявления
- Рекламная сеть Яндекса
- Смарт-баннеры
- Динамические объявления
- Ретаргетинг
Какие направления?
- контекстная реклама
- продажа бытовой техники
- продажа одежды и обуви
- продажа мебели
- продажа спортивных тренажеров
- недвижимость
- продажа детских товаров и игрушек
- и многое другое
есть опыт по разработке и созданию рекламных креативов
мессенджер маркетинг: Viber, Telegram, WhatsApp
вирусный маркетинг: e-mail и sms рассылка
С радостью готов обговорить, как мои навыки и деловые качества могут принести пользу для Вашей компании!
Telegram: @klimenko_maksim
Портфолио
- Сертификаты Google Ads36 просмотров