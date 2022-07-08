maksim_klimenko

Максим Клименко maksim_klimenko

 
36 летУкраина/Бердянск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Контекстная и таргетированная реклама

Добрый день!

Меня зовут Максим, я digital-маркетолог!

С 2015 года я оказываю услуги в сфере digital–маркетинга

Чем занимался?

настройкой, сопровождением и оптимизацией рекламных кампании в Google Ads и Яндекс Директ

Google Ads:

  • Товарная реклама
  • Поиск
  • Стандартных и динамический ремаркетинг
  • Контектно-медийная сеть
  • Реклама на YouTube
Яндекс Директ:

  • Текстово-графические объявления
  • Рекламная сеть Яндекса
  • Смарт-баннеры
  • Динамические объявления
  • Ретаргетинг
есть опыт работы с Google Tag Manager, Google Analytics и Яндекс.Метрика

Какие направления?

  • контекстная реклама
  • продажа бытовой техники
  • продажа одежды и обуви
  • продажа мебели
  • продажа спортивных тренажеров
  • недвижимость
  • продажа детских товаров и игрушек
  • и многое другое
также есть опыт настройки, сопровождения и оптимизации рекламных кампании в Facebook и Instagram

есть опыт по разработке и созданию рекламных креативов

мессенджер маркетинг: Viber, Telegram, WhatsApp

вирусный маркетинг: e-mail и sms рассылка

С радостью готов обговорить, как мои навыки и деловые качества могут принести пользу для Вашей компании!

Telegram: @klimenko_maksim

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