Контекстная и таргетированная реклама

Добрый день!

Меня зовут Максим, я digital-маркетолог!

С 2015 года я оказываю услуги в сфере digital–маркетинга

Чем занимался?

настройкой, сопровождением и оптимизацией рекламных кампании в Google Ads и Яндекс Директ

Google Ads:

Товарная реклама

Поиск

Стандартных и динамический ремаркетинг

Контектно-медийная сеть

Реклама на YouTube

Яндекс Директ:

Текстово-графические объявления

Рекламная сеть Яндекса

Смарт-баннеры

Динамические объявления

Ретаргетинг

есть опыт работы с Google Tag Manager, Google Analytics и Яндекс.Метрика

Какие направления?

контекстная реклама

продажа бытовой техники

продажа одежды и обуви

продажа мебели

продажа спортивных тренажеров

недвижимость

продажа детских товаров и игрушек

и многое другое

также есть опыт настройки, сопровождения и оптимизации рекламных кампании в Facebook и Instagram

есть опыт по разработке и созданию рекламных креативов

мессенджер маркетинг: Viber, Telegram, WhatsApp

вирусный маркетинг: e-mail и sms рассылка

С радостью готов обговорить, как мои навыки и деловые качества могут принести пользу для Вашей компании!

Telegram: @klimenko_maksim