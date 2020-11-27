Веб-мастер, таргетолог, smm-менеджер.

Мое портфолио:

https://drive.google.com/file/d/1jmk0slZB3I7RJ00lf5s9tBOoRjZlE-hg/view?usp=drivesdk

Прайс:

САЙТЫ

Лендинг - от 300$

Многостраничник - от 400$

Интернет-магазин - от 450$

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Одноразовая настройка рекламы - 120$.

Месяц ведение, со всеми оптимизациями и доработками - 250$.

SMM:

Упаковка профиля ( создание единого стиля, упаковка шапки профиля и наполнение ленты ) - 150$

Месяц ведение, со всеми оптимизациями, доработками - 250$

Месяц ведения + настройка таргетированной рекламы ( куда входит проработка стратегий продвижения, создание продающих креативов и написание текстов ) - 350$