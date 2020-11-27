Веб-мастер, таргетолог, smm-менеджер.
Мое портфолио:
https://drive.google.com/file/d/1jmk0slZB3I7RJ00lf5s9tBOoRjZlE-hg/view?usp=drivesdk
Прайс:
САЙТЫ
Лендинг - от 300$
Многостраничник - от 400$
Интернет-магазин - от 450$
ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
Одноразовая настройка рекламы - 120$.
Месяц ведение, со всеми оптимизациями и доработками - 250$.
SMM:
Упаковка профиля ( создание единого стиля, упаковка шапки профиля и наполнение ленты ) - 150$
Месяц ведение, со всеми оптимизациями, доработками - 250$
Месяц ведения + настройка таргетированной рекламы ( куда входит проработка стратегий продвижения, создание продающих креативов и написание текстов ) - 350$
Действие аккаунта приостановлено!