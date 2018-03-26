Маркетолог
Добрый день! Я специалист по маркетингу. Работаю в полиграфической сфере.
Выполню задачи по неймингу, слогану, написанию статей, также курсовые, рефераты.
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ТОП-50— Нейминг и Слоганы
Отзывы заказчиков
$35
2 балла
7 лет назад
Очень не понятно, зачем предлагать помощь и так безответственно поступать. Сначала сказала, что тему поняла и выполнит за 7-10 дней, в итоге опять же только на словах говорила, что выполнила первую часть и приступает ко второй, после этого я прождала 10 дней и спросила, как продвигается работа, но ответ не получила. Согласна на 100% с другим отрицательным отзывом. Что такие люди вообще делают на этом сайте?
$35
2 балла
7 лет назад
HTML
Наталья не ответственный человек. очень долго пыталась делать курсовую, вначале сказала, что поняла, сделает, а потом заднюю включила, и начала тянуть время. в итоге из 3х этапов даже первую не сдали и образовался академическая задолженность. А потом вообще пропала и даже на ПМ не читает и не отвечает. По этому не стоит ей доверять серьезные работы.
$20
10 баллов
7 лет назад
Работой с Натальей доволен! Вся работы выполнялась в кратчайшие сроки. Хорошо разобралась в тематике и смогла подобрать имя и слоган в соответствии с нашими требованиями. Буду рад сотрудничать вновь!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую сотрудничать! Тз чёткое, оплата вовремя.
$20
10 баллов
7 лет назад
Наталья быстро и качественно выполнила задание, очень рекомендую!
Ответный отзыв
Евгений замечательный заказчик, всегда на связи, точное техзадание, оплата своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
7 лет назад
Было приятно сотрудничать с Натальей, рекомендую как ответственного исполнителя! И сама буду обращаться.
Ответный отзыв
Анастасия замечательный заказчик, всегда на связи, точное техзадание, оплата своевременно, очень приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству!
Нейминг и Слоганы
3 отзыва
$20/час
от $20от 12 дней
#22