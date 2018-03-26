Очень не понятно, зачем предлагать помощь и так безответственно поступать. Сначала сказала, что тему поняла и выполнит за 7-10 дней, в итоге опять же только на словах говорила, что выполнила первую часть и приступает ко второй, после этого я прождала 10 дней и спросила, как продвигается работа, но ответ не получила. Согласна на 100% с другим отрицательным отзывом. Что такие люди вообще делают на этом сайте?