Дизайнер-верстальщик

Отлично разбираюсь с figma, Photoshop, adobe XD . Плюсом к этому базовые знание верстки HTML+CSS.

Уже больше год на рынке фриланса (:

Плюсы:

— Могу грамотно обосновать свои решения в дизайне и всегда проявляю ициативу и креатив, если он уместен;

— Серьезно подхожу к разработке проектов;

— Нацелен на долгое сотрудничество.

С моим портфолио можете ознакомиться на моей странице в ВК:

https://vk.com/album120663483_276780808

Так же на моей стене есть последние проекты + веду небольшой блог по дизайну (: