Дизайнер-верстальщик
Отлично разбираюсь с figma, Photoshop, adobe XD . Плюсом к этому базовые знание верстки HTML+CSS.
Уже больше год на рынке фриланса (:
Плюсы:
— Могу грамотно обосновать свои решения в дизайне и всегда проявляю ициативу и креатив, если он уместен;
— Серьезно подхожу к разработке проектов;
— Нацелен на долгое сотрудничество.
С моим портфолио можете ознакомиться на моей странице в ВК:
https://vk.com/album120663483_276780808
Так же на моей стене есть последние проекты + веду небольшой блог по дизайну (:
Действие аккаунта приостановлено!