Привет я занимаюсь в создание сайтов, адаптация сайта под любое устройство та верстка сайтов и готов помочь и вам сделать ваш сайт под вашей идей
Создание сайта: 29$
Качественный сайт ( уникальный ): 55$
Адаптация сайта под любое устройство: 10$
Верстка сайта: 19$
Доработка сайта: 10$
Если тебе нужно Верстка с Адаптацией: 40$
Мои контакты
Email - [email protected]
Telegram - https://t.me/micsish
Или личные сообщения в сервисе.
Чтобы сделать заказ должна быть идея и что должно быть в сайте
Когда делать заказ с версткой сайта должна быть идея и что нужно туда добавлять или переправить
Если я что та пропустил или ошибку сделав вы всегда сможете написать в личные сообщения Telegram, Email или личные сообщения в сервисе.
График: Понедельник - Воскресения
Выходные дни: когда праздничные дни
Рабочие время: с 9.00 до 23.00.