maksum52

Максим maksum52

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание сайтов / Верстка сайтов / Адаптация сайта под любое устройство / Доработка сайта /

Привет я занимаюсь в создание сайтов, адаптация сайта под любое устройство та верстка сайтов и готов помочь и вам сделать ваш сайт под вашей идей

  1. Создание сайта: 29$

  2. Качественный сайт ( уникальный ): 55$

  3. Адаптация сайта под любое устройство: 10$

  4. Верстка сайта: 19$

  5. Доработка сайта: 10$

Если тебе нужно Верстка с Адаптацией: 40$

Мои контакты

Чтобы сделать заказ должна быть идея и что должно быть в сайте

Когда делать заказ с версткой сайта должна быть идея и что нужно туда добавлять или переправить

Если я что та пропустил или ошибку сделав вы всегда сможете написать в личные сообщения Telegram, Email или личные сообщения в сервисе.

График: Понедельник - Воскресения

Выходные дни: когда праздничные дни

Рабочие время: с 9.00 до 23.00.

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$29/час
от $55от 8 дней
#1909
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $19от 3 дней
#2176
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $22от 4 дней
#3763