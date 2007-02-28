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Давай знайомитись!

Мене звати Макс, мені 16 років. Я звичайний хлопець з України, який ще з 12 років береться за створення чогось свого.

Я - Дизайнер початківець.

Я не маю спеціальних ресурсів, необхідного середовища або обладнання для створення дизайну.

Не дивлячись на це, я працюю у безкоштовних програмах, зокрема в CANVA та InShot.

Також черпаю інформацію та ресурси з загально доступних джерел таких як : Dribbble.com, Pinterest, Uxplanet.org тощо.

Всі мої роботи обмежуються лише моєю фантазією та натхненням у пошуках матеріалів для нових проєктів.

Крім цього, маю непогані навички у написанні текстів з погляду маркетингу, так вийшло що в мене це у крові.

За увесь час я створив немалу низку різних типів робіт, але мої малі досягнення досі є невідомими для інших.