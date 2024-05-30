http://protoprint.com.ua/

Я создаю трехмерные модели любых объектов, которые можно напечатать на 3д принтере или вырезать на фрезере с ЧПУ (Числовое Программное Управление) Для получения качественной и технически грамотной модели, надо передать мне изображение (это может быть рисунок, фотография или просто набросок будущей модели), составить техническое задание к создаваемому продукту. После обсуждения сроков и стоимости я приступаю к созданию. Основная специализация - пластика (животные, люди, мифические существа, растения и тд)

https://www.youtube.com/watch?v=KDgz1Bv-m0Q