http://protoprint.com.ua/
Я создаю трехмерные модели любых объектов, которые можно напечатать на 3д принтере или вырезать на фрезере с ЧПУ (Числовое Программное Управление) Для получения качественной и технически грамотной модели, надо передать мне изображение (это может быть рисунок, фотография или просто набросок будущей модели), составить техническое задание к создаваемому продукту. После обсуждения сроков и стоимости я приступаю к созданию. Основная специализация - пластика (животные, люди, мифические существа, растения и тд)
Портфолио
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